In collina i due comuni di Tolfa e Allumiere daranno vita a momenti di di ricordo e commemorazione dei caduti per la Festa della Liberazione.

Ad Allumiere sono iniziate le iniziative per onorare nel modo migliore l'anniversario della Festa della Liberazione Nazionale dall'Anpi di Allumiere in collaborazione con l'amministrazione comunale. A dare il la alle iniziative è stato l'incontro con gli alunni del esso "T. Mertel" che si è tenuta ieri mattina a partire dalle ore 10. Tema dell'incontro è stato: "La Liberazione di Allumiere e dei caduti di La Bianca". Durante il confronto tra i relatori e gli studenti Remo Cirilli (dell'Anpi di Allumiere). Si sono susseguiti, poi, gli interventi degli studenti. Sono stati presenti e hanno relazionato la vicesindaca e assessora alla Pubblica Istruzione Marta Stampella, l'assessora alla Sport, Romina Scocco, la presidente dell'Anpi di Allumiere Catia Galimberti. Gli appuntamenti si susseguiranno anche oggi. Alle 10 appuntamento presso l'Anfiteatro "Torroni" di La Bianca per la commemorazione degli abitanti della frazione caduto per mano nazista. Alle 11.30 ritrovo in piazza della Repubblica con il sindaco e le altre autorità civili, religiose e militari, gli appartenenti alle associazioni combattenti e reduci con l'accompagnamento musicale della banda Amici della Musica; alle 11.35 partirà il corteo e saranno presenti anche il sindaco Luigi Landi e altri amministratori. Il corteo si snoderà da piazza della Repubblica passando da via Roma e arriverà al Monumento dei Caduti di piazza Turati per la resa degli onori e l'omaggio alla "Banda Maroncelli" presso il Parco del Risanamento. È previsto l'intervento dell'Anpi. Si continuerà poi venerdì 3 maggio alle 17, nella meravigliosa location dell'aula Nobile dello storico Palazzo della Reverenda Camera Apostolica, si svolgerà la presentazione del libro: "La vita spezzata delle Fosse Ardeatine e la storia delle 335 vittime dell'eccidio simbolo della Resistenza" scritto dall'autore Marco Palmieri, coautore Mario Avegliano

A Tolfa per il 79' Anniversario Nazionale della Liberazione si terrà una cerimonia solenne davanti al Monumento dei Caduti. "Il 25 aprile 1945 - spiegano la sindaca Stefania Bentivoglio e gli altri amministratori - rappresenta una data fondamentale nella storia della nostra Repubblica. Significò, infatti, per il nostro Paese, l’affermazione della democrazia e della libertà, la fine della guerra e la riconquistata indipendenza".

La cittadinanza di Tolfa è invitata a partecipare alla cerimonia di commemorazione che si svolgerà stamattina alle ore 11.30, presso il Monumento ai Caduti, e dove avverrà la deposizione della corona d'alloro sulle note della Banda Musicale "Giuseppe Verdi" di Tolfa.

