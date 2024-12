In seguito all’assemblea dei pendolari che si è svolta il primo giugno scorso, il Comitato Fl3 Roma-Bracciano-Viterbo ha ottenuto «sia un appuntamento presso l'assessorato regionale ai Trasporti, sia alcune precisazioni direttamente da Trenitalia sul piano del servizio bus sostitutivo alla chiusura della linea ferroviaria per lavori. In particolare - spiegano dal Comitato - tra i dettagli che possono essere condivisi: il numero di bus per soluzione di viaggio è stato valutato sulla base dello studio delle frequentazioni e non è fisso; nei primi tempi vi sarà personale dedicato a monitorare l'afflusso di viaggiatori verso i mezzi sostitutivi e, ove si mostrasse necessario, verrà ritoccato il numero di vetture impiegate; inoltre è in ultimazione la pagina web informativa sul servizio bus cumulativo Trenitalia e Cotral».

«Sebbene lo scarso coinvolgimento delle istituzioni locali - prosegue la nota - il Comitato prende atto della disponibilità manifestata, dichiara sospesa la mobilitazione e confida che si abbia, entro la data limite di venerdì 14 giugno, un quadro informativo completo e chiaro sul servizio sostitutivo e che questo si riveli ragionevole, adeguato e consistente. In mancanza di tale chiarezza comunicativa e adeguatezza del piano proposta il Comitato si dice pronto a riconvocare una mobilitazione», concludono dal Comitato.

