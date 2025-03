TARQUINIA - Per il ciclo di conferenze “Una finestra sul mondo”, organizzato dalla Società Tarquiniese d’Arte e Storia (Stas), in collaborazione con l’Associazione Omnia Tuscia di Viterbo e con il patrocinio del Ministero della Cultura, si terrà sabato 29 marzo, alle 17, alla sala Sacchetti, al civico 4 di via dell’Archetto, a Tarquinia, l’incontro dal titolo “Come nascono le guerre. I casi delle due guerre mondiali e le analogie con l’oggi”.

Ne parleranno l’ambasciatore Maurizio Melani e l'analista di geopolitica e sicurezza Gino Lanzara. I due esperti analizzeranno le dinamiche che hanno portato allo scoppio delle due guerre mondiali, cercando di esaminare cause e circostanze scatenanti. Sarà l’occasione di esplorare le analogie con la situazione geopolitica odierna e di interrogarsi sulle possibili ripercussioni delle tensioni internazionali che stiamo vivendo e su quanto possiamo trarre dal passato per evitare conflitti futuri. L’iniziativa rappresenta un’opportunità per riflettere su uno dei temi cruciali della storia e della geopolitica contemporanea, cercando di carpire le sfide che ci attendono nel contesto globale.

Professore straordinario di relazioni internazionali alla Link Campus University, Melani è stato ed è nella governance di soggetti privati e del terzo settore. È stato consigliere di amministrazione dell'Agenzia ICE, due volte direttore generale al Ministero degli Affari Esteri, ambasciatore in Iraq, al Comitato Politico e di Sicurezza dell'Unione Europea e in Etiopia, nonché capo dell'ufficio per i rapporti con il Parlamento nel Gabinetto del Ministro. Precedentemente ha prestato servizio nella Rappresentanza presso la Comunità Economica Europea e nelle ambasciate ad Addis Abeba, Londra e Dar es Salaam. È autore di volumi, saggi e articoli di politica ed economia internazionale.

Specializzato su Medio Oriente e tematiche marittime e navali, Lanzara è laureato in Scienze amministrative e gestionali presso l’Unitus, Management e comunicazione d'impresa presso l’Uniteramo, Scienze strategiche e diplomatiche presso Link Campus. Ha frequentato i corsi in geopolitica e sicurezza presso Centro Studi Internazionali, Scuola di Limes, SIOI. Ha conseguito presso l'Uniteramo il master in epistemologia e didattica. È ricercatore presso il centro studi Geopolitica.info dell’Università Sapienza di Roma.

