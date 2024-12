CIVITAVECCHIA Hanno approfittato dell’orario di chiusura e hanno messo a segno il loro colpo, in pieno giorno, senza paura di essere riconosciuti. Tre persone, probabilmente straniere, intorno alle 13 hanno commesso un furto in un negozio di abbigliamento in via Traiana, approfittando dell’orario di chiusura e della fase di lavoro in cui la titolare stava rimettendo a posto le ultime cose prima della pausa pranzo. Prima sono entrati in azione i due uomini, che con una serie di espedienti hanno distratto la commerciante fino a farle perdere di vista la borsa contenente l’incasso, poi la donna ha afferrato tutto quello che ha potuto e si è allontanata di corsa. Momenti concitati in via Traiano, quando i tre sono saliti a bordo di una Toyota di colore bianco, parcheggiata poco distante e sono partiti a tutta velocità. Alcuni passanti hanno provato ad aiutare la commerciante, inseguendo l’auto per prender la targa e vedere almeno la direzione imboccata. I tre si sono dileguati svoltando a sinistra verso sud, facendo però perdere le loro tracce. Sul posto in pochissimi minuti sono arrivate due volanti della Polizia: gli agenti del commissariato di viale della Vittoria hanno perlustrato il centro cittadino e le aree limitrofe, ma della Toyota bianca nessuna traccia. Non è escluso che i tre, probabilmente provenienti da Roma, possano essere stati “ospitati” da qualcuno che ha poi provveduto a nascondere quell’auto troppo ingombrante, in attesa di tempi migliori. Lo stesso qualcuno che potrebbe aver incassato una parte dei soldi sottratti alla commerciante. Ma sono tutte ipotesi. Gli agenti del commissariato hanno raccolto la denuncia della vittima, provvedendo poi ad ascoltare la versione dei testimoni presenti in via Traiana al momento del furto.