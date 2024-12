Si aggirerebbe intorno ai 70mila euro il bottino del furto ai danni del supermercato Conad di Orte Scalo. A entrare in azione nella notte tra giovedì e venerdì una banda di malviventi a volto coperto che avrebbero usato un furgone rubato poco prima a Orte per usarlo come ariete e sfondare la vetrata d’ingresso del supermercato.

Una volta all’interno hanno smurato la cassaforte e, trascinandola fuori con delle cinghie, se ne sono impossessati e sono fuggiti. L’azione sarebbe stata rapida ma i rumori hanno svegliato i residenti della zona che hanno chiamato i carabinieri. Quando i militari sono giunti sul posto dei ladri non c’era già nessuna traccia. Subito sono scattate le indagini alla ricerca di elementi utili a identificare i malviventi.

Il furgone usato per il colpo è stato ritrovato semidistrutto nelle campagne di Amelia. Nonostante i danni importanti, il supermercato venerdì ha aperto regolarmente. Intanto proseguono le indagini che sono condotte dai carabinieri di Civita Castellana e dai militari della stazione di Orte.