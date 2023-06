“Coloriamo il parco delle Querce”. Si chiama così l’iniziativa in programma domani 24 giugno, dalle 9 alle 12, al quartiere Santa Barbara. Un appuntamento aperto a tutti, non solo ai più piccoli, un momento di socializzazione e al tempo stesso un’occasione per prendersi cura di un luogo caro a tanti viterbesi. Qualche informazione pratica. Appuntamento a partire dalle 9 direttamente al parco delle Querce. «Munitevi di un barattolino e un pennello per dipingere – spiegano i consiglieri comunali Melania Perazzini (delegata alle pari opportunità e alle politiche di conciliazione lavoro/famiglia) e Federico Tonnicchi (delegato alla promozione del benessere e della qualità del verde pubblico urbano), promotori dell’iniziativa insieme al consigliere delegato al progetto Santa Barbara Daniele Rossi -. Alla vernice pensiamo noi. A seguito del recente ripristino delle staccionate nei parchi, l’amministrazione comunale ha pensato di coinvolgere tutti i cittadini in un’attività divertente che impegni grandi e piccini in questa attività, così da poter trascorrere qualche ora in compagnia e comprendere l’importanza della cura delle cose che ci circondano».

All’iniziativa parteciperà anche la sindaca Chiara Frontini.