ALLUMIERE - "Domenica mattina mi troverete in piazza della Repubblica ad Allumiere, fuori l'associazione "Enrico Berlinguer", a vendere le Colombe e le Bag Shop di Emergency". Ad esprimersi così la delegata alla Cultura, Francesca Scarin, la quale sostiene la meritevole organizzazione umanitaria "Emergency" e vendendone i prodotti raccoglie per loro i fondi. "Perché lo faccio? Perché credo che quel "Signore biondo" quando compì quel sacrificio sulla croce lo fece per un mondo migliore, affinché gli uomini vivessero tutti fraternamente, perché la Pasqua fosse simbolo di Pace - prosegue la delegata Scarin - Pace che però non c'è perché ogni giorno anziani, bambini, donne e uomini vivono sotto costanti bombardamenti da parte di guerrafondai e pazzi criminali. Emergency si prende cura di tutti: crea ospedali-campo, medici ed infermieri pronti ad aiutare il prossimo e soprattutto diffonde un grande messaggio di Pace.

È un faro di speranza in questo triste periodo e noi che viviamo al sicuro della nostra democrazia (che al giorno d'oggi è abbastanza minacciata da un susseguirsi di governi di pazzi da legare) dobbiamo aiutare, anche con un solo gesto, chi sta affrontando l'atrocità della guerra e del genocidio. Domenica mattina mi troverete in piazza e magari, dopo la messa, onoratelo con i fatti il Signore e magari quest'anno sarà una Pasqua veramente di Pace per voi e per chi vive la tragedia quotidiana della guerra. Vi aspetto"

©RIPRODUZIONE RISERVATA