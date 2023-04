pincio La bufera all’Urbanistica non si placa dopo le dimissioni dall’incarico di dirigente

Il tecnico si è dimesso dopo che è stata diffusa la notizia di una sua presunta condanna a 3 anni e 9 mesi per peculato. L’Anac è chiara: le funzioni di responsabile unico del procedimento non possono essere assunte da chi ha riportato condanne anche non definitive per reati contro la pubblica amministrazione. Perché allora Tedesco non ha sospeso la delibera sui loculi insieme alle altre due?