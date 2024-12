TARQUINIA – Ancora un salvataggio sul litorale di Tarquinia. In azione sempre lo staff Lifeguard che garantisce la sicurezza dei bagnanti della costa viterbese.

La giovane bagnina Melissa Piu mercoledì (24 luglio) ha salvato un uomo che era stato riportato a riva dopo essere stato colto da un malore in acqua ma era ancora afflitto da una crisi respiratoria.

L’uomo è stato infatti prontamente rianimato dalla bagnina Melissa Piu che era impegnata nel turno di servizio (dalle 14 alle 19) all’altezza dello stabilimento balneare Las Vegas vicino al Marina.

La bagnina è stata chiamata per soccorrere l’uomo.

“Giunta sul posto – racconta Paolo Pizzala, responsabile dell’area tirrenica Lifeguard – ha trovato un uomo incosciente con gli occhi chiusi che aveva molta difficoltà a respirare. Melissa Piu ha riconosciuto subito l’interessato poiché poco prima l’aveva visto entrare in mare accompagnato da un’altra persona e all’uscita dall’acqua andava barcollando sorretto dal suo conoscente».

«Con prontezza – spiegano da Lifeguard - l'operatrice al salvamento ha iniziato le manovre di rianimazione, aiutata da una bagnante che si è identificata come infermiera. Le due donne hanno lavorato sinergicamente per stabilizzare le condizioni del malcapitato seguendo i protocolli di emergenza, finché non è sopraggiunto il personale del 118, chiamato poco prima, che ha poi proseguito l’assistenza, prendendo in mano la situazione».

