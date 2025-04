La polizia stradale interviene in un incidente sulla strada provinciale Canepinese e scopre che la patente di uno dei conducenti è falsa. Avendo nutrito sin da subito sospetti sulla genuinità del documento esibito sul luogo del sinistro, gli agenti hanno svolto ulteriori accertamenti, coinvolgendo anche il personale specializzato nell’individuazione del falso documentale acclarando che il conducente non aveva mai conseguito la patente e che stava utilizzando il falso titolo abilitativo da oltre un anno. L’uomo, oltre a subire il fermo amministrativo del proprio veicolo, è stato sanzionato per guida senza patente.