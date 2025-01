TARQUINIA – Sono stati premiati nella sala consiliare del Comune di Tarquinia i vincitori dell’VIII edizione del concorso “Classicamente”, un concorso dedicato agli studenti delle scuole medie di tutto il territorio, progetto ideato e organizzato dai docenti del Liceo Classico V. Cardarelli di Tarquinia, Gianluca Caramella, Maria Silvia Elisei e Marco Ubaldelli.

Ad aprire la cerimonia di premiazione la preside dell’I.I.S.S. Cardarelli di Tarquinia dott.ssa Laura Piroli che ha salutato studenti, genitori e docenti, ringraziando tutti per la partecipazione all’evento e l’entusiasmo con cui ogni anno viene accolta l’iniziativa.

Alle parole della dirigente ha fatto seguito l’intervento dell’assessora alla Pubblica istruzione Sara Corridoni, in rappresentanza del Comune, che ha patrocinato l’evento.

Per la Scuola Media di Tarquinia è intervenuto il prof. Massimo Pierozzi.

Ecco i nomi dei vincitori:

Hanno vinto il primo premio: per il Mito illustrato, Leonardo Bonifazi, Valeria De Vincentiis, Emanuele Faiola, Francesca Antonia Urbinati, della 1C Dasti di Tarquinia;

per la Gara di fotografia: Riccardo Angelini, Iyed Baazaoui, Sara Liguori, Antonia Santoro, della 2A Dasti di Tarquinia;

per il Certamen, Latino, antico amico, Chiara Scuderi, della 3B di Montalto di Castro.

Alla cerimonia hanno dato un contributo musicale Simone Bruni, studente della 4ACL del Liceo classico Cardarelli, e gli ex allievi Giulia di Capua e Giuseppe Marincola.

Hanno consegnato gli attestati di partecipazione e i premi tre studentesse della 1AC: Greta Ciurluini, Emilia Miele e BriKena Vellku.

Classicamente nasce con la finalità di avvicinare i ragazzi alla cultura classica e a quei valori umanistici che costituiscono il fondamento della civiltà occidentale. In quest’ottica il progetto rappresenta per gli studenti un’occasione per incontrarsi, confrontarsi e riflettere, in modo ludico, attraverso elaborazioni grafiche, fotografiche e linguistiche che traggono ispirazione da testi classici, miti, opere dell’arte antica.

Il concorso consiste in tre competizioni distinte:

la prima competizione, Il mito illustrato, è rivolta agli studenti delle classi prime e consiste nell’elaborazione grafica, di un mito classico scelto dai docenti referenti, unitamente alla spiegazione di un termine greco tradotto, inerente alle tematiche dello stesso mito, su cui è richiesta una riflessione.

La seconda competizione, Gara di fotografia, è rivolta agli studenti delle classi seconde che attraverso la fotografia, devono rappresentare e liberamente reinterpretazione un’opera dell’arte antica scelta dai docenti referenti.

La terza competizione, il piccolo Certamen di traduzione dal latino, Latino antico amico, è rivolta agli studenti delle terze medie e consiste nella traduzione di un testo latino d’autore, semplificato e strutturato con indicazioni morfo-sintattiche e lessicali .

Sono state anche assegnate, per ogni competizione, delle menzioni speciali.

“I ragazzi che hanno partecipato alla gara di traduzione dal latino- ha affermato la Prof.ssa Elisei, erano particolarmente motivati ed hanno svolto la prova con serietà e concentrazione; gli elaborati evidenziano preparazione nell’ambito morfo-sintattico, intuito e creatività. Il Certamen è stato concepito con il fine di favorire l’approccio alla classicità dal punto di vista linguistico e letterario.” “La gara di fotografia- ha aggiunto il prof. Caramella - stimola i ragazzi a confrontarsi con il ricchissimo patrimonio figurativo che ci ha lasciato il mondo antico” e “l’illustrazione dei miti- conclude il prof. Ubaldelli, - permette non solo di apprezzare la straordinaria bellezza dei racconti antichi, ma anche di riflettere sulla profondità e sull’attualità dei concetti che alcune parole contengono”.

