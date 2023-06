CIVITAVECCHIA – Dramma ieri sera sulla trincea ferroviaria, all'altezza di piazza XXIV Maggio, dove ha perso la vita un'anziana. Poco dopo le 23, proprio al termine di una cena per festeggiare il suo 88esimo compleanno, la donna è morta dopo una caduta dalla carrozzina sulla quale era trasportata da uno dei suoi figli, dovuta ad un vecchio scavo impossibile da vedere con la scarsa, praticamente assente, illuminazione dell'area.

Le ruote sono infatti rimaste incastrate nello scavo provocando la caduta della donna che ha sbattuto violentemente la testa.

Sul posto i Carabinieri e il 118 ma purtroppo per l'anziana non c'è stato nulla da fare: quello che rimane è la rabbia dei figli che si vedono strappata dalle proprie braccia la madre per un drammatico quanto incredibile incidente.

Perché, come spiega uno dei due figli, dopo poco tempo forse nemmeno un'ora lo scavo è stato coperto. «Noi vogliamo soltanto giustizia e – ha detto – andremo a fondo». La famiglia si è affidata ad un legale che sta preparando un esposto, decisa a fare luce per individuare le responsabilità di un fatto che decisamente poteva essere evitato perché una buca non può causare la morte di una donna. Restano il dolore, la rabbia e il senso di colpa per un qualcosa che nessuno poteva aspettarsi ma che sicuramente altri avrebbero potuto e dovuto evitare.

©RIPRODUZIONE RISERVATA