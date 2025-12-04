CIVITAVECCHIA – La pista di pattinaggio sul ghiaccio “Civitavecchia On Ice” è pronta ad aprire i battenti in piazza della Vita, sul lungomare di Civitavecchia, in prossimità della ruota panoramica. L’attrazione porta in città 500 metri quadrati di vero ghiaccio, configurandosi come la più grande pista mai montata a Civitavecchia. L’inaugurazione si tiene sabato 6 dicembre 2025 alle ore 16 con il taglio del nastro e con una sorpresa dedicata ai presenti.

«Siamo entusiasti di poter contribuire a rendere ancora più speciale il periodo delle feste qui a Civitavecchia con la nostra pista di pattinaggio su ghiaccio – dichiara Heros Salvioli, proprietario della struttura – La pista non è solo un luogo dove pattinare, ma anche un punto di ritrovo per famiglie, giovani e turisti, uno spazio dove trascorrere del tempo insieme e godersi il panorama urbano e l’atmosfera natalizia che la città offre durante le festività».

La pista di pattinaggio “Civitavecchia On Ice” rimane in piazza della Vita da sabato 6 dicembre fino alla fine della stagione invernale, ed è accessibile nei seguenti orari: da lunedì a giovedì dalle 14 alle 19, il venerdì dalle 14 alle 23, nei prefestivi e festivi dalle 10 alle 23.

