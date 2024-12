CIVITAVECCHIA – Civitavecchia c’è e Fondazione Cariciv hanno premiato la giovanissima atleta Manila Esposito dopo l’impresa di Parigi. Ieri sera l’associazione, guidata da Roberto Melchiorri, e il presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco hanno consegnato una targa alla ginnasta reduce da uno straordinario risultato alle olimpiadi di Parigi 2024 dove ha vinto una medaglia d’argento nella gara a squadre e un bronzo alla trave.

Soltanto venerdì la “fatina” azzurra era stata premiata all’Aula Pucci dall'amministrazione comunale e dal consiglio comunale riunito insieme ad altre due eccellenze sportive di Civitavecchia come Lorenzo Ballarati e Daniele Benedetti. Un momento di calore, gioia e commozione che ha visto la città stringersi attorno a questi tre giovani che tanto ci hanno fatto sognare, in particolare in questi ultimi mesi. Sabato, poi, un ulteriore riconoscimento: tutto per Manila.

«Una bella serata - ha detto Melchiorri -, in nome dello sporto. È stato bello premiare Manila Esposito per i suoi eccellenti risultati sportivi,ancora più bello perché lo abbiamo fatto in accordo alla Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia,come lo avevamo già fatto nel 2018 . Ringraziamo Manila e la sua famiglia per la rinnovata grande e bella partecipazione».

