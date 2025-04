CIVITA CASTELLANA - Una città che vive lo sport. Una città che lo racconta. Una città che vuole essere un esempio. È stata presentata ieri l’altro, nella splendida cornice del palazzo comunale, la candidatura ufficiale di Civita Castellana a Città europea dello Sport 2027, promossa da ACES Italia, federazione riconosciuta dal Parlamento Europeo, che premia i comuni virtuosi nella promozione dello sport come strumento di coesione, salute e inclusione. All’evento di presentazione erano presenti il sindaco Luca Giampieri; l’assessore allo Sport Giovanna Fortuna, la vice presidente del Parlamento europeo, onorevole Antonella Sberna, da sempre vicina alle tematiche sociali e sportive del territorio; il delegato provinciale Coni, Ugo Baldi; il delegato provinciale FIGC, Angelo Moracci; il direttore provinciale di Special Olympics, Loredana Innocenzi; il dirigente del liceo artistico Midossi, Alfonso Francocci, i cui studenti realizzeranno il logo ufficiale della candidatura; la delegazione ufficiale di ACES Italia, incaricata di valutare il progetto e le realtà sportive locali. A testimoniare la vivacità e il coinvolgimento diretto del territorio, era presente anche una numerosa rappresentanza di atleti e di associazioni sportive di Civita Castellana, vero cuore pulsante della proposta di candidatura. Le associazioni, attive in ogni disciplina e da anni impegnate sul fronte educativo e sociale, hanno accolto con entusiasmo il progetto e confermato il proprio sostegno. Il sindaco Giampieri, aprendo i lavori, ha sottolineato l’importanza di questa candidatura come riconoscimento collettivo. «Civita Castellana è una città che vive lo sport ogni giorno - ha affermato il primo cittadino -. Non è solo un insieme di impianti, ma una comunità che si muove, si allena, cresce e si educa attraverso lo sport. Questa candidatura è il frutto del lavoro condiviso con le nostre associazioni, le scuole, le famiglie». «Il nostro è un progetto che parte dalla base, dai volontari che ogni giorno tengono vivi gli impianti, dagli allenatori, dagli studenti, da chi promuove lo sport con passione e impegno - ha aggiunto l’assessore Fortuna -. Essere qui oggi, con il sostegno delle associazioni sportive, dà ancora più forza alla nostra candidatura». Anche l’onorevole Antonella Sberna ha espresso il proprio plauso. «Questa è una candidatura che unisce sport, territorio e istituzioni - ha spiegato l’eurodeputata -. Civita Castellana è un esempio concreto di come lo sport possa essere motore di inclusione e partecipazione». La delegazione Aces Italia, in visita ufficiale, ha da parte sua espresso grande apprezzamento per l’entusiasmo, la qualità della progettazione e il forte coinvolgimento della rete associativa cittadina, elementi fondamentali per il conferimento del titolo di Città dello Sport. Durante l’incontro sono stati illustrati i principali punti della candidatura: l’investimento continuo nelle strutture, i progetti sportivi inclusivi, la collaborazione attiva con le scuole, e il calendario di eventi aperti alla cittadinanza. Con la presenza delle istituzioni, delle associazioni e di tutti coloro che credono nei valori dello sport, Civita Castellana ha lanciato un messaggio chiaro: siamo pronti a correre insieme verso questo ambizioso traguardo.

