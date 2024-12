Nel corso di specifico servizio di polizia finalizzato a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, l’equipaggio dell’Aliquota Radiomobile di Civita Castellana ha controllato un 24enne del posto, noto per precedenti per droga.

Il giovane, che procedeva a piedi, alla vista dei militari ha iniziato a manifestare una forte agitazione che ha insospettito i carabinieri.

Perquisito sul posto, è stato trovato in possesso di due involucri di hashish da 5 grammi circa ciascuno occultati nelle tasche posteriori dei pantaloni insieme ad una banconota da 50 euro accartocciata, presumibile provento dell’attività di spaccio e una bustina trasparente con circa mezzo grammo di eroina, nascosta nel portafoglio. Stupefacente e banconota sono stati sequestrati.

I carabinieri della Stazione, invece, a conclusione di un’attività d’indagine scaturita dalla denuncia del direttore di un supermercato, hanno denunciato per furto aggravato, un romeno di 29 anni per aver rubato salumi per un valore di 70 euro. La merce è stata restituita al supermercato.