Crollo oggi pomeriggio in una casa in centro di Civita Castellana, una persona resta ferita. Il fatto si è verificato in un’antica palazzina di via Rosa, nella zona del duomo.

Secondo una prima ricostruzione, il controsoffitto dell’abitazione ha ceduto per cause ancora in corso d’accertamento e ha investito un uomo.

Si tratta del proprietario dell’appartamento dove erano in corso dei lavori.

L’uomo, un 68enne del posto, è rimasto in parte incastrato sotto le macerie.

Dato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che lo hanno estratto e lo hanno affidato alle cure del 118.

Il 68enne è stato trasportato all’ospedale di Belcolle.

Stando a quanto si è potuto apprendere non avrebbe riportato gravi conseguenze. Sul luogo dell’incidente sono accorsi anche i carabinieri di Civita Castellana.