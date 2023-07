BAGNOREGIO – Lo scorso venerdì 14 luglio a Bagnoregio in piazza Sant’Agostino, nell’ambito dei festeggiamenti in onore di San Bonaventura, si è svolto il concerto della Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri. I numerosissimi presenti hanno molto apprezzato l’esibizione degli orchestrali. L’evento ha avuto inizio con la sinfonia di Giuseppe Verdi “La forza del destino”, a seguire la “Carmen” di Bizet ed un applauditissimo medley del grande maestro Ennio Morricone, giusto per citare alcuni pezzi.

Inoltre, di assoluto rilievo si è manifestato il binomio Banda dell’Arma ed il soprano Ariannna Giuffrida, giovane talento che ha studiato al conservatorio “Santa Cecilia di Roma” ed ha già debuttato al Teatro alla Scala di Milano, che ha impreziosito con la sua voce l’evento, esibendosi in “O mio bambino caro” di Giacomo Puccini, “Io son l’umile ancella” di Francesco Cilea e nel Canto degli Italiani.

Nel corso della serata, il comune di Bagnoregio ha concesso la cittadinanza onoraria all’Arma dei Carabinieri per premiare “l’attività di tutti quegli uomini e donne in divisa che garantiscono l’ordine, la sicurezza e la legalità, supportando la comunità soprattutto nei momenti più critici”. L’importante riconoscimento è stato consegnato dal sindaco luca Profili al comandante provinciale dell’Arma, colonnello Massimo Friano.

L’ufficiale ha portato il saluto del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Teo Luzi, ha ringraziato l’amministrazione comunale per l’attenzione verso la Benemerita ed ha consegnato al primo cittadino un basso rilievo raffigurante la “Carica di Pastrengo”, fatto d’armi in cui il 30 aprile del 1848 presero parte i Carabinieri Reali assegnati alla protezione del Re Carlo Alberto di Savoia.

«Vorrei che questo prestigioso riconoscimento fosse sentito da tutti i carabinieri della provincia di Viterbo, che mi onoro di rappresentare e che ringrazio, come una gratificazione per il quotidiano silenzioso servizio a favore delle comunità della Tuscia e dall’altro come un impegno a continuare e fare ancora meglio», le parole dal colonnello Friano.

Presente all’evento anche una pattuglia di carabinieri a cavallo del 4 Reggimento, in servizio di rappresentanza e poi anche in testa alla processione religiosa per le vie del paese.

