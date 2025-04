SANTA MARINELLA - Si chiama Morgana ed è di Santa Marinella la bambina premiata venerdì a Lecce. La piccola di cinque anni e mezzo è la vincitrice del concorso indetto dalla Guardia costiera, per la sesta “Giornata nazionale del mare”. Un appuntamento ormai fisso, che ha avuto la sua genesi proprio nel territorio di Civitavecchia: la prima giornata venne celebrata, sperimentalmente, proprio a Civitavecchia, con il primo progetto nel Lazio denominato “Cittadinanza del mare” , seguito dall’allora comandante ammiraglio Vincenzo Leone, oggi direttore marittimo della Puglia. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito fece diventare il concorso un progetto nazionale che ogni anno viene bandito per tutte le scuole d’Italia, che sono chiamate a sviluppare con i ragazzi delle proposte, idee, progetti e opere. Quest’anno Morgana, della scuola dell’infanzia Vignacce di Santa Marinella diretta da Velia Ceccarelli, è stata la più brava. Ha vinto con un disegno molto significativo, che è piaciuto molto alla commissione nazionale giudicatrice. Morgana ha saputo tradurre in un disegno originale il ruolo cruciale svolto dalla Guardia costiera nella tutela dell’ambiente marino. Venerdì è stata premiata nel teatro Politeama di Lecce alla presenza del ministro Giuseppe Valditara, delle autorità locali e del comandante generale della Guardia costiera.

«Una esperienza molto bella – commenta l’ammiraglio Leone - vissuta nella prima mattinata a Brindisi e poi nella fase terminale a Lecce, in teatro. Mi fa piacere che una rappresentante del territorio abbia vinto un concorso che ha la sua genesi proprio a Civitavecchia».

©RIPRODUZIONE RISERVATA