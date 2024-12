CIVITAVECCHIA – In considerazione dell'interruzione della fornitura idrica, per interventi di manutenzione straordinaria, da parte di Acea Ato2 Spa, sulla rete che alimenta viale Guido Baccelli, il Comune ha disposto la chiusura di tre scuole per la giornata di domani, mercoledì 28 febbraio.

Già ieri era stata firmata l’ordinanza per il nido “L’asilo di Ginevra” di Campo dell’Oro, oggi si aggiungono i due plessi scolastici Andersen e De Curtis dell’IC Barbaranelli.