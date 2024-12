LADISPOLI - «Oltre al danno di erosione» ora anche i «lavori in corso momentaneamente sospesi (senza una ragione)». La stagione estiva è praticamente iniziata ma non sotto i migliori auspici per residenti e commercianti. Dal litorale nord, nei pressi di via Sanremo e del lungomare Marco Polo, passando da via Venezia, fino ad arrivare a via Odescalchi, i lavori in corso per la realizzazione della ciclabile e della nuova “passeggiata” che collegherà tutto il lungomare ladispolano, hanno letteralmente preso in “ostaggio” la città e i cittadini. «Siamo in piena stagione, vi sembra giusto?» chiede la signora Maria Teresa puntando i riflettori proprio sull’ultimo tratto del litorale dove l’erosione in questi anni ha praticamente spazzato via gli arenili, mettendo già in grosse difficoltà i gestori degli stabilimenti. Ora, ci si mettono anche i lavori per la realizzazione della passeggiata. «E a quel poco che c’è come si accede? - chiede il signor Massimo - Per farsi il bagno lì bisognerà entrare dal centro e venire a nuoto. Che vergogna!». E poi ci sono i cantieri fermi in via Venezia con i cittadini che nei giorni scorsi avevano chiesto, quantomeno, di accostare le transenne così da liberare almeno qualche posto auto così da riuscire a trovare parcheggio. Situazione, quella dei posti auto che, con l’avvio della stagione estiva, diventa sempre più complicata. «Domenica scorsa ho dovuto percorrere per diverse volte le strade nei pressi di via Roma per trovare un parcheggio libero per poter andare al mare con la mia famiglia», racconta un’altra residente. A via Odescalchi i cantieri sono stati aperti nei giardinetti centrali. Anche qui sarà realizzata una ciclabile che collegherà Ladispoli a Fiumicino passando da Marina di San Nicola. E anche qui, si teme l’eleminizione di altri posti auto.

GRANDO: «AL VIA IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE A MARINA DI PALO»

Ma “cantiere chiama cantiere”: già da oggi, ruspe e operai saranno a lavoro anche nei pressi di Marina di Palo e più precisamente in via Albatros, piazza della Rugiada, via Pegaso, via della Fenice, via dei Gabbiani, piazza delle Sirene e via dei Delfini. Ad annunciarlo è stato il primo cittadino Alessandro Grando. Obiettivo: il ripristino del manto stradale e dei marciapiedi. Lavori che comporteranno inevitabilmente disagi alla viabilità per i residenti e i vacanzieri della zona interessata. «Gli interventi -ha spiegato il primo cittadino - continueranno anche nei prossimi mesi e riguarderanno tutti i quartieri di Ladispoli, in particolare quelli periferici e le zone rurali. I lavori saranno concentrati anche sui marciapiedi, grazie all’adozione del Piano di Abbattimento delle Barriere Architettoniche. Abbiamo già previsto un investimento di 5 milioni di euro nel nostro bilancio a cui si aggiungono altri 300 mila euro, stanziati dalla Regione Lazio, che abbiamo deciso di investire sul rifacimento del manto stradale di viale Mediterraneo».

Intanto si attende il consiglio comunale del 23 luglio prossimo dove i consiglieri di opposizione presenteranno una mozione per impegnare l’amministrazione ad adottare il piano urbano della mobilità sostenibile. «Serve una visione complessiva - aveva spiegato il consigliere di Ladispoli Attiva, Gianfranco Marcucci - perché gli interventi, così "a pezzi" fanno sì che le ciclabili si trasformino in un problema e vengano odiate dai cittadini». ©RIPRODUZIONE RISERVATA