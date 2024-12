FIUMICINO - Una riunione per fare il punto e tracciare gli obiettivi da seguire: si è riunito il consiglio dell’associazione “Città del vino”.

Tra i temi in discussione durante , la sempre più stretta collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura, con l’obiettivo di giungere in tempi rapidi alla formulazione dei Decreti attuativi della Legge del 27 dicembre 2023 n. 206 sulla tutela del Made in Italy, per recare disposizioni “tese a valorizzare e promuovere, in Italia e all’estero, le produzioni d’eccellenza.

«Siamo orgogliosi di poter ospitare un evento di importanza nazionale che conferma la nostra città come meta privilegiata per la strategica posizione geografica, vicino all’aeroporto Leonardo Da Vinci e per la sua fama di luogo aperto alla cultura e all’ospitalità», ha affermato il sindaco di Fiumicino Mario Baccini, durante il consiglio dell’associazione».

«A Fiumicino si trovano realtà significative, con aziende che producono vini di alta qualità, soprattutto nelle località di Torrimpietra e nella zona più a nord del comune. Possiamo vantare coltivazioni agricole e vigneti che arricchiscono le nostre aree, un patrimonio che conferma l’eterogeneità e la ricchezza del territorio.

La collaborazione con le “Città del vino” è uno strumento che ci permette di far conoscere ed apprezzare le eccellenze nascoste, dimostrando che anche in un contesto apparentemente lontano dalla tradizione vinicola, è possibile trovare produzioni esclusive, frutto della dedizione e della passione dei nostri agricoltori e viticoltori», ha concluso il primo cittadino.

«Il nostro obiettivo è quello di potenziare le iniziative che favoriscono la crescita delle eccellenze locali, coinvolgendo gli operatori del settore per garantire un turismo enogastronomico sostenibile», ha dichiarato l’assessore Raffaello Biselli, per poi aggiungere: «Ringrazio il presidente dell’associazione Angelo Radica ed il vicepresidente Alberto Bertucci per questa opportunità. La collaborazione con l’Associazione “Città del vino” è un passo importante verso la realizzazione di una visione sempre più ampia per lo sviluppo del territorio».

«Fiumicino è da poco entrata a far parte della rete delle Città del Vino, e condividiamo appieno quanto affermato dal primo cittadino: Fiumicino non è soltanto un aeroporto ma ha molte potenzialità da esprimere dal punto di vista della cultura enogastronomica e la nostra Associazione può essere un partner ideale per sviluppare progetti in questa direzione», ha affermato il presidente dell’associazione nazionale Città del vino Angelo Radica .