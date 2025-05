LADISPOLI – Residenti nuovamente ostaggio dei cinghiali che tornano ad occupare i giardini di via Nazario Sauro, nel quartiere Caere Vetus. Tante segnalazioni in questi giorni perché gli ungulati si avvicinano anche nelle aree giochi per i bimbi. Un pericolo per le famiglie e soprattutto per chi si ritrova a passeggio con cagnolino. Rovistano tra i contenitori dei rifiuti pure in orari in cui c’è molta gente in giro, come domenica ad esempio. «La situazione diciamo che è quasi incontrollabile – scrive Antonio, un abitante – non è possibile che siano vicini a bambini e a chi porta a spasso i propri cani. Poi i conducenti di moto specialmente ma anche gli automobilisti rischiano di andare a sbattere». Il problema non è solo quello di possibili incidenti. «Ce li ritroviamo nel giardino di casa – sostiene un’altra residente – non possiamo permetterci di lasciare il cancello aperto perché i cinghiali sono ovunque. A volte sono con i piccolini e potrebbero attaccare nel tentativo di difenderli. È da mesi che va avanti così».