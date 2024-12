LADISPOLI – Brutta disavventura per alcuni cittadini in via Corrado Melone, zona di Palo Laziale. Nel tardo pomeriggio di lunedì è spuntato fuori un cinghiale e una situazione di pericolo si è creata con i proprietari dei cani che si trovavano a passeggio lungo la ciclabile che conduce a Marina San Nicola. «Il mio cucciolo ha iniziato ad abbaiare – racconta una residente – e il cinghiale si è innervosito. Non sapevo se fuggire o mantenere la calma, non lo auguro a nessuno di ritrovarsi nelle mie condizioni». Altri testimoni hanno assistito a quelle scene e anche loro avevano al guinzaglio il proprio cagnolino.

Quello della presenza degli ungulati in città è un problema che si trascina ormai da anni senza che siano state adottate delle contromisure da parte delle autorità competenti nonostante le innumerevoli segnalazioni.

