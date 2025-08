S. MARINELLA – “Cinemadamare” ha salutato Santa Marinella. Sabato nella piazza di Caccia Riserva, i 60 filmmakers hanno lasciato la città con la proiezione dei loro cortometraggi, girati durante la settimana. I giovani cineasti, provenienti da tutto il mondo, hanno voluto esprimere i loro ringraziamenti all’amministrazione comunale e ai tanti cittadini e turisti che si sono resi disponibili a collaborare praticamente alla realizzazione dei film. Durante la serata, che ha visto la presenza dell’assessore alla cultura Gino Vinaccia, dell’assessore allo sport Marina Ferullo e del delegato al turismo Alessio Manuelli, sono stati proiettate le clip che lo staff di Cinemadamare ha donato al Comune.

Brevi filmati che fotografano le bellezze e le peculiarità della città, dei suoi abitanti e delle sue attività culturali. Il sindaco ha inviato un saluto e un ringraziamento allo staff e a Franco Rina, direttore del Campus, che con i suoi partecipanti ha saputo portare una ventata di novità nelle giornate estive di Santa Marinella.

“E' stato un momento davvero esaltante – dice il direttore Rina, giornalista di La7 – anche nelle parole del Sindaco che, da persona attenta ai fenomeni sociali e ai giovani in particolare, ha immediatamente intuito la forza della carovana di Cinemadamare e la sua portata internazionale, e nelle considerazioni degli assessori Ferullo e Vinaccia, del delegato Manuelli, il successo dell'incontro tra il nostro campus e la comunità di Santa Marinella. Un successo che gratifica Vinaccia e Manuelli che, per primi, hanno riconosciuto la peculiarità del nostro format, la sua capacità produttiva e la sua attitudine a fare rete con i cittadini che accolgono i nostri cineasti in erba, provenienti da circa 40 paesi diversi e da tutti i continenti”. Al termine della serata, sono stati premiati i migliori cortometraggi. Il miglior film è “Echo” di Miloslava Machovà, regista proveniente dalla Repubblica Ceca. Tra gli attori che hanno preso parte alle produzioni dei film, una menzione speciale è riservata a Francesca Antonelli, attrice professionista che da anni risiede in città. Il suo generoso contributo le ha conferito lo status di madrina della settimana. Con lei, anche Orazio De Pasquale e Ilenia D’Ascenzo, concittadini che hanno spiccato per le loro intense interpretazioni.

