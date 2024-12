LADISPOLI - E riprenderanno a settembre anche i lavori della pista ciclabile e della passerella che collegherà il lungomare Marco Polo al tratto più a nord del litorale ladispolano: fino alla Baia a via Sanremo.

A mancare all’appello è ancora un tratto del tracciato rosso su via Venezia dove il cantiere doveva essere chiuso già prima di Ferragosto. Si ripartirà da lì dopo la pausa estiva per andare a completare l’opera che passando da via Rapallo e zone limitrofe collegherà definitivamente la Palude di Torre Flavia alls tazione ferroviaria.

Nello stesso tempo riprenderanno i cantieri sul lungomare al momento fermi per consentire ai gestori degli stabilimenti balneari e ai bagnanti stessi di godersi le ultime settimane estive in relax in riva al mare.

Il progetto dovrebbe comunque concludersi entro e non oltre la fine dell’anno in corso.

A questo va ad aggiungersi anche il cantiere in corso d’opera lungo i giardini di via Ancona e via Odescalchi. Questa volta il tracciato rosso collegherà la zona del centro a Marina di San Nicola fino al confine con il Comune di Fiumicino.

Intanto, però, proseguono le polemiche da parte dei residenti e dei cittadini in generale per la realizzazione dell’opera. Riflettori puntati sull’assenza di parcheggi soprattutto nei pressi del lungomare (verso via Roma) e a via Venezia dove tra perdite idriche e transenne varie i cittadini, automobilisti compresi, sono costretti a veri e propri slalom. E poi nel “mirino” c’è anche l’aspetto “estetico”, come evidenzia il signor Alfonso sui social che si chiede e chiede: «Pensate ad un turista venuto a Ladispoli per la prima volta. Tornerà?». «Dovremmo fare video e foto di ogni punto della città visto che il 90% di Ladispoli sta messa così o peggio…

…la capitale del litorale sì ma del terzo mondo», gli fa da eco la signora Tiziana.

©RIPRODUZIONE RISERVATA