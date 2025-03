OSTIA - Donare Roma di un percorso sostenibile per connettere due aree archeologiche importanti. Con questo sprito nasce il progetto della pista ciclabile Ostia-Colosseo, per la quale la Regione Lazio ha stanziato 18 milioni di euro. Tali risorsefanno parte dei 38 milioni di euro per i “Progetti per la ciclabilità”, che rientra nel Piano “Un’Europa resiliente e più verde”, presentato nel dettaglio nei giorni scorsi. pista ciclabile Ostia – Colosseo, progetto curato da Astral spa, che nasce dalla necessità di donare Roma di un percorso sostenibile per connettere due aree archeologiche importanti.

Il progetto presenta un percorso ciclabile che avrà una lunghezza di circa 30 chilometri, sfruttando alcuni tratti di piste ciclabili già esistenti e collegandosi al GRAB, al fine di creare una rete capillare di mobilità sostenibile.

I tratti di piste ciclabili esistenti lungo il tracciato sono:, viale Aventino fino a Piazzale Ostiense circa 1400 metri; via Cristoforo Colombo zona Mezzocammino circa 1300 metri; via Cristoforo Colombo zona Casalpalocco circa 1500 metri; via di Castel Fusano 2700 metri circa. Il percorso parte dall’area del Colosseo (via di San Gregorio), utilizzando il tracciato del lotto 1 del GRAB, dirigendosi verso la zona Ostiense, utilizzando la pista già presente a viale Aventino, percorrendo Lungotevere S. Paolo e viale Marconi fino ad incrociare via Cristoforo Colombo.

La pista ciclabile prosegue sviluppandosi sul lato destro di via Cristoforo Colombo (sfruttando alcuni tratti già esistenti di piste ciclabili) fino a via della Villa di Plinio dove è prevista la progettazione di un percorso ciclabile nella Pineta che si riconnette a quella già esistente di via di Castel Fusano attraverso una passerella ciclabile sul ponte di attraversamento del Canale dei Pescatori. Sfruttando il tratto esistente su via di Castel Fusano giunge fino a via di Piana Bella (altezza cimitero) dove si prevede la progettazione di una passerella ciclabile per l’attraversamento del ponte ferroviario e l’allargamento del percorso pedonale trasformandolo in percorso ciclo-pedonale su via Ostiense, fino a raggiungere la stazione di Ostia Antica.

Il tracciato di progetto, suddiviso in tratte omogenee, è così composto: tratto di Via San Gregorio: coincidente con il tracciato del GRAB, propone una pista bidirezionale di 3 metri in sede riservata; tratto di Via Ostiense: prevede un tracciato bidirezionale di 2,5 metri in sede protetta da sosta; tratto Lungotevere San Paolo: prevede un tracciato bidirezione di 2,5 metri in sede protetta da cordolo; tratto Viale Marconi: prevede un tracciato bidirezione di 2,5 metri in sede protetta da cordolo; tratto Via Cristoforo Colombo: prevede un tracciato bidirezionale di 2,5 metri in sede protetta da cordolo nel tratto urbano mentre nel tratto che va da Mezzocammino a Ostia una pista ciclabile bidirezionale in sede propria di 3 m (come già si può osservare nei tratti esistenti a Mezzocammino e Casalpalocco); tratto Via della Villa di Plinio: prevede un tracciato bidirezionale di 2,5 m in sede protetta da cordolo; tratto Via di Castel Fusano: già esistente un tracciato bidirezionale in sede propria di 3 m e si propone un tracciato promiscuo sul marciapiede esistente protetto già da parapedonali fino a Via Ostiense; tratto Via di Castel Fusano/Via Ostiense: prevede una passerella ciclabile che agevoli il traffico ciclabile prima della zona trafficata del semaforo di Via Castel Fusano /Via de Mare per riprendere con un percorso promiscuo sul marciapiede di via Ostiense fino all’arrivo alla stazione di Ostia Antica.

Il progetto della pista ciclabile Colosseo-Ostia Antica si inserisce in un contesto già interessato da altre importanti opere di rigenerazione urbana quale la riqualificazione della stazione di Ostia Antica che ha come obiettivo principale quello di rendere il sito ferroviario una nuova centralità. Per la fase attuativa si prevede il seguente cronoprogramma con durata di circa 4 anni complessivi con attivazione a partire della disponibilità almeno dei fondi per la progettazione.