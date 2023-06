Ci ha lasciato non solo un grandissimo amico ma addirittura un fratello. Con il quale abbiamo trascorso una vita insieme passando dal rettangolo sul quale infinite partite di pallavolo ci hanno trovato impegnati e dobbiamo dire con un certo orgoglio anche con ottimi risultati. E poi nella vita noi, insieme a te Pierluigi Capparella o meglio “Pigi” come appunto amavamo chiamarti, siamo rimasti legati indissolubilmente. Sono passate soltanto poche ore che però sono insopportabili sapendo che non sei più accanto a noi. Ma se permetti, Pigi, dobbiamo dirti che più che mai siamo come sempre un tutt’uno. Come sempre. E speriamo e crediamo che questo accada , come dice il poeta, nella memoria, nei ricordi, nell’eredità d’affetti. E, aggiungiamo, dei difetti di molti ma soprattutto di noi FOREVER FOUR.

Maurizio Tiberi, Giampiero Simeoni, Giampiero Romiti

