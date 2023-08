LADISPOLI - «Una grave perdita per tutti noi ci ha lasciato Mimma, amica e grande volontaria». Ida Rossi di Humanitas Ladispoli il cuore in frantumi, così come tutti gli altri volontari che questi anni hanno lavorato al fianco di Antonietta Simonelli scomparsa all’età di 74 anni. «Ha impegnato – aggiunge Ida - la sua vita ad aiutare e sostenere chi era in difficoltà, sempre pronta a porgere una mano a chi aveva bisogno con amore e solidarietà. È un grande dolore per tutte le persone e le associazioni di volontariato che l'hanno conosciuta e amata».

Mimma è stata socia fondatrice di Humanitas e ora era praticamente la sua casa. In passato era stata volontaria della Croce Rossa Italiana. Per tutti una donna di grandi valori umani, sempre in prima linea per aiutare i cittadini. Era vedova, lascia i suoi due figli Francesca e Davide.

Tantissimi i messaggi di affetto e cordoglio per una donna importante nella comunità. «Condoglianze alla famiglia, l’avevo incontrata 15 giorni fa. È una grave perdita per questo mondo», scrive Paola. «Mimma cara, quanti cari ricordi. Sarai sempre nel mio cuore», è il pensiero di Katia. Centinaia e centinaia di ladispolani ma anche residenti di altre località come Cerveteri hanno rivolto un ultimo pensiero ad Antonietta, considerata da tutti una colonna portante nel mondo della solidarietà.

