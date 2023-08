LADISPOLI – L’ultimo saluto ad Amico Gandini, ex sindaco per due volte e scomparso all’età di 89 anni, arriva anche dal Pd. «Una grave perdita per tutta la comunità locale – è il pensiero del circolo locale “Luciano Colibazzi” - Amico Gandini infatti ha contribuito in modo significativo allo sviluppo della città. La sua dedizione e passione, espressa sia umanamente che professionalmente, manifestata anche nella riscoperta della storia locale, rimangono un esempio da seguire, per tutti». Cordoglio anche da parte del consigliere Crescenzo Paliotta, ex sindaco pure lui per 3 volte. «Una persona squisita – dice – e un professionista esemplare. In poco tempo Ladispoli ha dovuto salutare Gandini, Civitella e l’ostetrica Bucheri, figure importanti della sanità negli anni settanta e ottanta».

©RIPRODUZIONE RISERVATA