«Con profonda tristezza ho appreso della scomparsa di Nicodemo Attanasio, per molti di noi Nico, imprenditore stimato e fondatore della “Tuscia Petroli”. Nico era un uomo e un amico davvero speciale: sensibile, dal grande cuore, oltre che dal profondo impegno civico profuso per il bene e lo sviluppo della sua comunità. Tutti ricordano le sue battaglie per lo sviluppo e la crescita della zona artigianale e industriale del Poggino sin dalla sua nascita». Così Luisa Ciambella, che aggiunge: «Era convinto da sempre che lo sviluppo infrastrutturale del Poggino avrebbe fatto crescere l’intera comunità viterbese. Legato da profondo affetto alla sua famiglia alla quale ha dedicato le sue energie e una costante attenzione. In questo tempo ha affrontato le avversità della vita portando nel cuore il dolore profondo per la prematura scomparsa di suo figlio Alberto. Ha lottato con la malattia che lo aveva colpito con dignità e forza, combattendo fino all’ultimo, prima che il destino scegliesse di portarcelo via troppo presto.

In questo momento di dolore, il mio pensiero va ai suoi cari, esprimendo a loro le più sentite condoglianze: alla moglie, ai figli, ai nipoti e a tutta la famiglia, con l’auspicio che il ricordo della sua umanità e dei suoi valori possano essere per tutti un sostegno. Ciao Nico! Un abbraccio forte fin lassù», conclude Ciambella.