«Una giornata di disagi quella vissuta dagli abitanti di buona parte del quartiere Ellera fino a viale Triste e La Quercia che hanno segnalato disservizi dovuti all’interruzione delle linee telefoniche e internet, impattando sulle attività quotidiane di famiglie, aziende, negozi e servizi pubblici».

A denunciarlo è la consigliera comunale Luisa Ciambella (Per il bene Comune).

«Stando alle numerose segnalazioni ricevute da commercianti e cittadini - prosegue Ciambella - si è rivelato difficile, quasi completamente impossibile, effettuare pagamenti con carte o prelievi, ma non solo: sono rimaste bloccate molte attività di vario genere comprese senza riuscire ad avere una comunicazione chiara sui motivi del disservizio».

La consigliera fa sapere di aver chiesto « con una interrogazione urgente al Comune di fornire al più presto spiegazioni chiare e dettagliate in merito a tali disservizi, oltre a rendere noto, se fosse possibile, un piano per il ripristino dei servizi essenziali e un impegno a prevenire future interruzioni. Riteniamo che sia fondamentale garantire trasparenza e tempestività nell'affrontare situazioni che coinvolgono beni primari come le comunicazioni».

«In attesa di un riscontro - conclude la consigliera Luisa Ciambella - ci auguriamo che vengano presi i provvedimenti necessari per tutelare il diritto dei cittadini a usufruire di servizi efficienti e continui».