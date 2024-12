CERVETERI - Da Cerenova a Valcanneto non si arresta l'azione dei malviventi. L'altra sera i ladri sono entrati in azione in una casa proprio nella frazione di Valcanneto. A denunciare il fatto sui social la proprietaria. «Fortunatamente non eravamo dentro con i bambini perché l’immobile è in fase di ristrutturazione - ha raccontato la signora Ewelina - Ci hanno rubato tutti gli attrezzi da lavoro provocandoci un grande danno. Abbiamo presentato una denuncia alla caserma dei carabinieri. Non se ne può più, speriamo di ottenere maggiori attenzioni nella nostra località». E sempre a Valcanneto, alcune sere fa un altro malvivente è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza di un'abitazione mentre, col volto coperto da un passamontagna, si aggirava all'interno del giardino.

©RIPRODUZIONE RISERVATA