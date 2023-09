CERVETERI - Assemblea dei soci per l'associazione Scuolambiente. Nei giorni scorsi i volontari si sono riuniti per fare il punto sulle novità relative all'avvio dell'anno scolastico e le attività associative. Il presidente, Maria Beatrice Cantieri, ha poi illustrato le innovazioni nei progetti presentati alle scuole. Si sono poi susseguiti gli interventi di Giovanna Caratelli, Leda Bressanello e Rosario Sasso che hanno illustrato le attività collaborazione con altre associazioni di volontariato, le iniziative per la difesa della palude di Torre Flavia e le attività di piantumazione di alberi in collaborazione con Salviamo il Paesaggio Roma Nord di cui Sasso è responsabile.«Ci aspetta un anno intenso e ricco di tante iniziative, ma la grande famiglia di Scuolambiente - ha detto Cantieri - è sempre pronta a lavorare con serietà e grande spirito di collaborazione e amicizia».

