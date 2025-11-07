FIUMICINO - Chiusure sulla A12 Roma-Civitavecchia, necessarie consentire lavori di manutenzione cavalcavia.

Nel dettaglio sarà chiuso il tratto compreso tra Fregene Maccarese e Torrimpietra, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: dalle 21 di domenica 9 alle 6 di lunedì 10 novembre sarà chiuso il tratto Fregene Maccarese-Torrimpietra, verso Civitavecchia/SS1 Aurelia. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Fregene Maccarese, percorrere la viabilità ordinaria: via Tre Denari e SS1 Aurelia e rientrare in A12 a Torrimpietra; in ulteriore alternativa, dalla Roma-

Fiumicino immettersi sul Gra (Grande Raccordo Anulare), proseguire sulla SS1 Aurelia e rientrare in A12 a Torrimpietra. Dalle 21 di mercoledì 12 alle 6 d\i giovedì 13 novembre sarà chiuso il tratto Fregene Maccarese-Torrimpietra, in entrambe le direzioni, Civitavecchia/SS1 Aurelia e Roma. In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: verso Civitavecchia/SS1 Aurelia: dopo l’uscita obbligatoria a Fregene Maccarese, percorrere la viabilità ordinaria: via Tre Denari e SS1 Aurelia e rientrare in A12 a Torrimpietra; in ulteriore alternativa, dalla Roma-

Fiumicino immettersi sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), proseguire sulla SS1 Aurelia e rientrare in A12 a Torrimpietra; verso Roma: dopo l’uscita obbligatoria a Torrimpietra, percorrere la viabilità ordinaria: SS1 Aurelia e via Tre Denari e rientrare in A12 a Fregene Maccarese. Dalle 21 di venerdì 21 alle 6 di sabato 22 novembre sarà chiuso il tratto Fregene Maccarese-Torrimpietra, verso Civitavecchia/SS1 Aurelia. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Fregene Maccarese, percorrere la viabilità ordinaria: via Tre Denari e SS1 Aurelia e rientrare in A12 a Torrimpietra; in ulteriore alternativa, dalla Roma-

Fiumicino immettersi sul Gra (Grande Raccordo Anulare), proseguire sulla SS1 Aurelia e rientrare in A12 a Torrimpietra.