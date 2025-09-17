FIUMICINO - Il Comune di Fiumicino ha recentemente annunciato due importanti aggiornamenti relativi ai servizi offerti ai cittadini.

A causa di alcuni problemi tecnici, il Punto di Contatto Acea Ato 2, situato all'interno della sede dei Lavori Pubblici del Comune, in Piazza Giovan Battista Grassi 2-3, è momentaneamente chiuso al pubblico. Gli utenti che necessitano di assistenza riguardo ai servizi Acea sono invitati a tenersi aggiornati tramite nuove comunicazioni che verranno emesse non appena il servizio sarà ripristinato.

Gli uffici dell'Area Ambiente del Comune di Fiumicino, che si occupano di tematiche legate alla gestione ambientale e al servizio rifiuti, hanno recentemente completato il trasferimento nella nuova sede centrale del Comune, in piazza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa 78. I nuovi locali si trovano al primo e al secondo piano dell’edificio.

Nonostante il cambio di sede, gli orari di apertura al pubblico rimangono invariati:martedì dalle ore 15:00 alle 17:00 giovedì dalle ore 15:00 alle 17:00.