CIVITAVECCHIA – Per consentire lavori di riqualifica delle barriere bordo laterali del viadotto Sorbo, dalle 22 di giovedì 26 alle 6 di venerdì 27 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Civitavecchia sud e Civitavecchia nord, verso la SS1 Aurelia, sull’autostrada A12. In alternativa i veicoli leggeri e i mezzi pesanti con massa a pieno carico fino a 7 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Civitavecchia sud, potranno percorrere la SS1 Aurelia verso Civitavecchia e rientrare in A12 a Civitavecchia nord. I mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 7 tonnellate (autobus compresi), potranno immettersi sulla SS2 Cassia verso Viterbo-Vetralla e sulla SS1 bis via Aurelia verso la A12 Roma- Civitavecchia.