CIVITAVECCHIA – Modifiche alla viabilità sulla A12 Roma-Civitavecchia. Per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, infatti, dalle 22:00 di lunedì 11 alle 6:00 di martedì 12 marzo, sarà chiuso lo svincolo di Civitavecchia nord, in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Civitavecchia sud.