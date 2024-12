FIUMICINO - Il Comune di Fiumicino informa che, da oggi, mercoledì 23 ottobre a giovedì 25 ottobre, dalle 9 alle 17, sarà temporaneamente chiuso il ponticello in via Tre Denari per degli interventi di scavo.

Per permettere lo svolgimento dei lavori verrà pertanto istituita la seguente disciplina di traffico provvisoria, che prevede la chiusura temporanea al transito veicolare del Ponticello Tre Denari in entrata e in uscita da via Tre Denari e da via Aurelia; istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione forzata nel tratto interessato dai lavori, opportunamente delimitato e segnalato; apposizione di idonei cartelli di preavviso del cantiere, lavori in corso, senso vietato e limite di velocità di 30 chilometri orari.