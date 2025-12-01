SANTA MARINELLA - I consiglieri comunali di centrodestra hanno incontrato questa mattina la neo commissaria alla quale hanno esposto le loro priorità. Tra le questioni rappresentate, gli esponenti della minoranza hanno chiesto l’annullamento delle delibere di giunta del 27 novembre, formalizzate tre ore dopo le avvenute dimissioni di nove consiglieri. «Abbiamo avuto un incontro conoscitivo con l’inviata della Prefettura di Roma che ha il compito di traghettare il nostro Comune di Santa Marinella fino alle prossime elezioni, la commissaria prefettizia dottoressa Desideria Toscano - spiegano Domenico Fiorelli, Roberto Angeletti, Alina Baciu e Patrizia Befani - Il colloquio, piacevole e costruttivo, si è svolto anche in presenza del segretario generale Francesco Gentile e della comandante della Polizia locale, Keti Marinangeli. In un clima sereno e nel pieno rispetto dei principi di legalità, trasparenza e collaborazione, ci siamo confrontati su alcuni temi che riteniamo di interesse prioritario per la nostra città: stato dell'arte progetti Pnrr: dei 29 progetti del Piano nazionale ripresa e resilienza riteniamo doveroso che venga prodotta una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento e di rendicontazione di ciascuno di essi, considerate le scadenze imminenti; passeggiata “La Perla del Tirreno”. In seguito alla scadenza della concessione triennale (30 settembre 2025), abbiamo evidenziato alla commissaria la necessità, nell'interesse dell'incolumità pubblica, di una perizia statica sull'immobile e una sul collaudo dei lavori eseguiti dal concessionario uscente, anche al fine di verificare l'effettiva corrispondenza con quanto previsto dal bando di gara 2023; annullamento delle delibere di giunta comunale del 27 novembre: incredibilmente, in seguito all'avvenuto protocollo delle dimissioni che hanno portato allo scioglimento del consiglio e della giunta (ore 9.15), il segretario comunale ha consentito la convocazione pressoché immediata (ore 12.10) di una giunta, nel corso della quale sono stati approvati numerosi atti, tra cui lo schema di bilancio di previsione 2026 e quelli riguardanti il documento unico di programmazione 2026-2028».

«A nostro avviso - affermano i consiglieri di centrodestra - si tratta di atti che sconfinano dall'eventuale ordinaria amministrazione decaduta e per questa ragione ne abbiamo chiesto l'annullamento. Ringraziamo la commissaria per l'attenzione e la gentilezza con cui ha ascoltato le istanze di noi presenti e dei consiglieri dimissionari di centrodestra che ci hanno delegato per l'incontro e le auguriamo buon lavoro, confermando la nostra piena disponibilità e collaborazione per il bene della nostra città».

