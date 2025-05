CERVETERI - Chiesa di Santa Maria Maggiore gremita venerdì sera per l'Ode a San Michele Arcangelo. I festeggiamenti per il Santo Patrono sono iniziati giovedì pomeriggio con la processione solenne della statua del SAnto e la Santa Messa officiata dal vescovo, monsignor Gianrico Ruzza: «Un momento notoriamente sempre molto sentito dalla città - ha detto il sindaco Elena Gubetti - ma che quest'anno con la concomitante elezione del nuovo Pontefice, Leone XIV, ha assunto un significato ancor più speciale». I festeggiamenti proseguiranno ovviamente anche oggi. Da una parte, proseguirà, alla Necropoli della Banditaccia l'appuntamento con il Premio letterario etrusco e il Premio Strega: «Due rassegne di grande prestigio - ha proseguito Gubetti - che siamo onorati di poter accogliere all'interno del nostro sito Uesco, organizzate dall'assessore Federica Battafarano, alla quale vanno i miei complimenti, insieme all'ufficio Cultura, alla biblioteca comunale Nilde Iotti e alla disponibilità del parco archeologico, che ringrazio per la disponibilità». Dall'altra parte, sempre nella giornata di oggi, l'appuntamento è alle 16.30 con la terza edizione della sfilata delle carrozzelle rionali in via delle Mura Castellane. A seguire, musica per le vie del Centro Storico con il Gruppo Bandistico Cerite del maestro Augusto Travagliati. Alle 18 torna un'attrattiva popolare storica della Festa del Patrono: il Palo della Cuccagna, allestito all'interno del Parco della Legnara, realizzato in collaborazione con "Le Vipere della Cuccagna". Ancora musica in serata: alle ore 20:30 "Radiofonica.2" in concerto a Largo della Boccetta e alle 21in Piazza Aldo Moro, "Miki Johnson Dj Set" con musica anni '80 e '90. Prima del DjSet, dal palco, sarà svelato alla città il tema dei carri allegorici della Sagra dell'Uva 2025.

