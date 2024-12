CIVITAVECCHIA – Il sindaco di Civitavecchia, Marco Piendibene, ha annunciato una nuova iniziativa per contrastare l’uso improprio dei cestini per deiezioni canine a San Liborio. Invece di procedere con la sostituzione totale dei contenitori, una scelta onerosa per le casse comunali, l’amministrazione ha optato per un intervento più sostenibile: chiudere i coperchi dei cestini con una chiave e realizzare un foro di dimensioni adeguate per consentire esclusivamente il deposito delle bustine per le deiezioni.

Questo piccolo cambiamento, che sarà esteso a tutti i cestini della zona a partire da lunedì, mira a migliorare il decoro urbano e a promuovere il rispetto degli spazi pubblici. "Un passo semplice ma significativo per una città più pulita," ha dichiarato Piendibene, esprimendo soddisfazione per la soluzione adottata.