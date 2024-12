CERVETERI - Anche quest'anno Cerveteri sarà presente alla Marcia per la Pace Perugia - Assisi di domenica, «per ribadire con forza la posizione della nostra città contro tutte le guerre». «Sarà una grande festa di pace, di unione e coesione sociale, di speranza e di lotta per una società più giusta, più libera», ha detto il vicesindaco e assessore alle Politiche culturali e Pari opportunità, Federica Battafarano. «Sin dai tempi in cui ricoprivo il ruolo di vicepresidente del consiglio, dal 2012, ho sempre posto una grande attenzione sulla questione palestinese, impegno che ho continuato anche nella mia esperienza da assessore, con eventi e momenti di riflessione – ha spiegato – proprio per questo ho voluto aderire con forza, anche in questa occasione alla Marcia per la Pace: per ribadire con forza la posizione della nostra città contro tutte le guerre». «Al fine di consentire la più ampia partecipazione ho organizzato un servizio di autobus gratuito, che partirà alle 8:30 da piazza Aldo Moro e ci condurrà direttamente sul luogo della Marcia. Sono altrettanto felice di aver avuto la conferma della partecipazione da parte degli studenti di alcune classi dell'istituto superiore Enrico Mattei di Cerveteri: è la testimonianza di come il lavoro svolto in questi anni in classe sui temi dei diritti umani abbiano fatto breccia nei cuori dei nostri giovani. Chiunque volesse unirsi a noi, può inviarmi una e-mail entro le 15 di giovedì 7 dicembre all’indirizzo federicabattafarano@gmail.com». Una volta giunti ad Assisi, alle 10 ci sarà un incontro di riflessioni e proposte, presso la Domus Pacis. Alle 14:30 avrà inizio la Marcia della Pace, che si concluderà alle 17 in piazza San Francesco. Il ritorno a Cerveteri è previsto per le 20.

©RIPRODUZIONE RISERVATA