CERVETERI - Cordoglio in città per la scomaprsa di Giulia Cannavò, presidente per anni dell'Auser Civitavecchia, sezione di Cerveteri. «Giulia è stata al servizio della nostra comunità - scrive il sindaco Gubetti - per tantissimi anni, stando al fianco delle persone più fragili e portando idee, azioni e servizi per consentire di vivere meglio la vecchiaia, la disabilità e la cronicità e promuovere una autonomia possibile per tutti. Ha fatto crescere all'interno della nostra comunità la cultura per un invecchiamento attivo dando vita a mille iniziative, corsi, incontri volti a contrastare ogni forma di esclusione e discriminazione sociale per sostenere tutte le fragilità, diffondere la cultura e la pratica della solidarietà, della partecipazione e della pace. Ci mancheranno i suoi sorrisi grandi e suoi occhi che ad ogni nuovo progetto brillavano di straordinaria luce. Oggi ci stringiamo forte a tutta la famiglia di Giulia e a tutti i soci dell'Auser così che in questo momento di profondo dolore possa arrivare il nostro affetto e le nostre più sentite condoglianze.». Le esequie domani alle 15 alla parrocchia SS. Trinità.

