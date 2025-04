CERVETERI – L’Etruria scalda i motori e si prepara a sbarcare in Veneto per il tanto atteso Vinitaly in programma dal 6 al 9 aprile. Saranno le cantine Tre Cancelli, Belardi e Cantina sociale, quindi una in più rispetto alla scorsa edizione, a presentarsi nel padiglione del Lazio mettendo in esposizione le rispettive bottiglie e i prodotti che rappresentano la storia e le tradizioni della città etrusca. «Soddisfatto che anche quest’anno le nostre cantine parteciperanno alla kermesse veronese – commenta Riccardo Ferri, vicesindaco e assessore alle Politiche agricole di Cerveteri – portando i prodotti del territorio. E felice che sia tornata anche la Cantina sociale dopo un periodo di assenza. Non dobbiamo dimenticarci quanto abbiano sofferto i produttori in questi anni tra siccità e crisi nel settore agricolo, perciò è importante che delle realtà vitivinicole di Cerveteri si ripresentino in un salone così prestigioso». Il salone internazionale dei vini e dei distillati di Verona è un appuntamento sempre più importante a livello internazionale per l’approdo di migliaia e migliaia di turisti. «Siamo contenti di esserci – afferma Michele Belardi – per portare un pezzo di etruria al di fuori dai confini del litorale. È da 4 anni che cerchiamo di non mancare a questo appuntamento. Siamo arrivati a produrre 120mila litri imbottigliando 60mila bottiglie. Cercheremo ovviamente di dare il nostro contributo per onorare le causa».

