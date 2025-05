CERVETERI – I carabinieri della stazione locale hanno arrestato un 22enne italiano, già noto alle forze dell'ordine, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre convivente, una donna di 55 anni. Secondo quanto ricostruito dai militari, il giovane, nel corso di una violenta lite, avrebbe minacciato e aggredito la madre con un coltello, al fine di ottenere del denaro contante. A seguito della richiesta di intervento, i carabinieri sono prontamente giunti sul posto, riuscendo a bloccare il giovane evitando conseguenze per la vittima che non ha riportato lesioni. L'arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale "Nuovo Complesso Borgata Aurelia".