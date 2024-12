SANTA MARINELLA – Ieri l’altro, al termine della seduta del consiglio comunale, si è svolta una breve ma sentita cerimonia per onorare Gianfranco Svampa, noto commerciante di Santa Marinella. L’occasione è stata la celebrazione di 50 anni di attività, che è cessata in questi giorni, con la consegna della licenza commerciale, datata 1971. “E’ un piacere ed un onore per l’amministrazione comunale dedicare al signor Svampa un momento di celebrazione, con cui vogliamo ringraziarlo per la lunga e significativa attività svolta in tutti questi anni nella nostra città - ha affermato il sindaco Pietro Tidei - la comunità cittadina sentirà la mancanza dell’alimentari di via Punico, che per tanti anni è stata la tappa preferita di tante famiglie e di giovani studenti che ogni mattina si fermavano per acquistare la merenda da portare a scuola. Oggi Gianfranco si è ritirato per godersi dopo tanti anni di lavoro, la tranquillità della vita familiare e dedicarsi finalmente ai suoi interessi, come il gioco di bocce in cui sono sicuro batte tutti”.

“Le botteghe come quella di Svampa – ha affermato Minghella - sono state un tesoro per la città e oggi trovare giovani interessati a proseguire questo tipo di attività è molto raro, anche per via della concorrenza dei grandi supermercati. Sono certo che nessuno dimenticherà il negozio di specialità e bontà del signor Svampa e della sua famiglia. E’ importante conservare la memoria storica della città, ricordando le attività e le persone che hanno contribuito al suo sviluppo economico e che entrano a far parte del bagaglio sociale e affettivo di una comunità”.

