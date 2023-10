CERVETERI - Un amore a prima vista si potrebbe dire quello tra il ministro alla cultura Gennaro Sangiuliano e il borgo di Ceri. E ora il borgo medievale etrusco potrebbe riuscire a ottenere degli interventi di riqualificazione in vista del Giubileo 2025. Tutto grazie all'intermediazione dell'assessore alle attività produttive Riccardo Ferri. Riflettori puntati in particolar modo sul Santuario Mariano. E così proprio nei giorni scorsi nella frazione etrusca si sono portati la Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale Margherita Eichberg. Presenti all'incontro anche le funzionarie della Sovrintendenza Gloria Galanti e Monica Arduini. «Avevamo concordato con l'aiuto dell’assessore Ferri anche la presenza dei funzionari del Gabinetto del. ministro per la Cultura, che ringrazio per la disponibilità dimostrata in questa occasione e non solo», ha spiegato il sindaco Elena Gubetti.

«La collaborazione tra realtà locali come il Comune, e ministeriali come la soprintendenza e il ministero, è fondamentale per portare avanti progetti di una certa rilevanza storica, artistica e culturale. Vorremmo realizzare un complesso di interventi di recupero e restauro che valorizzino l'accesso al Santuario dedicato alla Madonna di Ceri», ha spiegato ancora il primo cittadino. «Prosegue il nostro impegno - ha aggiunto l'assessore Ferri - nella riqualificazione delle frazioni». L'assessore ha anche puntato i riflettori al restyling del centro storico del capoluogo che sarà reso possibile grazie al contributo sulla legge dell'Etruria Meridionale della Regione Lazio. «Iniziative importanti, volte alla valorizzazione del nostro territorio e delle nostre bellezze».

