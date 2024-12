CERVETERI - Da un lato il comune che invia ai cittadini lettere « in merito al decoro del proprio giardino privato», dall’altra parte i marciapiedi completamente invasi dalle sterpaglie che impediscono il passaggio dei pedoni. La denuncia arriva sempre dalle frazioni di mare. Da Cerenova in questo caso. I residenti da tempo chiedono una maggiore cura del territorio alle istituzioni: dalla riasfaltatura delle strade ormai dei veri e propri campi di battaglia, al ripristino dell’illuminazione, alla pulizia dei marciapiedi dalle erbe infestanti. «Ogni anno è così - scrive scoraggiato Alessio - non si capisce bene il motivo di questo lassismo».

