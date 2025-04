CERVETERI – Una piccola realtà cresciuta sempre di più, fino a sognare addirittura i palcoscenici della B. C’è grande entusiasmo nel centro sportivo Padel Cerenova, squadra che solo pochi mesi fa aveva ottenuto la Serie C dopo una cavalcata avvincente. Ora è ai playoff del tabellone regionale e sogna il passaggio alla fase successiva nazionale. «Da primi classificati – spiega Matteo Di Berardino, il capitano - abbiamo ottenuto la salvezza diretta passando direttamente al secondo turno, saltando in pratica una fase che spetta alle seconde classificate. Ora sarebbe importante vincere il tabellone finale regionale a accedere a quello nazionale. Lì si parteciperebbe alla Serie B e sarebbe davvero un sogno. Quest’ultima è una categoria che in Italia riguarda 20 circoli mentre in serie A ce ne sono 12. Stiamo già facendo una grande impresa». Sono in tutto 26 le realtà nel Lazio. L’ultimo acuto contro Padel Maximo, storico club capitolino che si è dovuto inchinare a Cerenova. I verdeblù, oltre ai due giocatori recuperati Agostinelli e Bellotto, hanno puntato le loro fiches su Di Berardino, D’Aiuto, Greco, Formaggi e fratelli Allegrezza.

©RIPRODUZIONE RISERVATA